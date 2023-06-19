Азербайджан и Грузия провели межмидовские политконсультации

В столице Грузии городе Тбилиси состоялся очередной раунд политических консультаций между Министерством иностранных дел этой страны и МИД Азербайджана.

В столице Грузии городе Тбилиси состоялся очередной раунд политических консультаций между Министерством иностранных дел этой страны и МИД Азербайджана.

Как сообщили Report в пресс-службе азербайджанского внешнеполитического ведомства, делегацию из Азербайджана возглавил замминистра Халаф Халафов, а грузинскую - первый заместитель министра Лаша Дарсалия.

Сначала делегация посетила Парк Гейдара Алиева в Тбилиси, посетила памятник общенациональному лидеру, установленный в парке, и возложила к нему венок и цветы. Также делегация посетила памятник погибшим за территориальную целостность и независимость Грузии на площади Героев и возложила к нему цветы.

В ходе встречи было рассмотрено текущее состояние отношений между двумя странами, обсуждены возможности расширения сотрудничества в политической, социально-экономической, гуманитарной и других сферах. Отмечена важность деятельности Совместной межправительственной комиссии между Азербайджаном и Грузией с точки зрения развития экономических отношений. Подчеркнута важность вклада азербайджано-грузинского сотрудничества в регион. В то же время была отмечена важность формата трехстороннего сотрудничества Азербайджан-Турция-Грузия и регионального взаимодействия.

Х.Халафов проинформировал противоположную сторону о новых реалиях, возникших в регионе после 44-дневной Отечественной войны, усилиях и шагах Азербайджана по реализации мирной повестки дня в регионе Южного Кавказа. В этом контексте было отмечено, что инициативы руководства и правительства Грузии высоко оцениваются. До сведения встречной стороны были доведены восстановительные и строительные работы, проводимые на освобожденных от оккупации территориях, проекты по возвращению населения на родину, шаги, предпринятые в связи с реинтеграцией армянского населения Карабаха в правовую, экономическую и социальную среду Азербайджана, и подрывная деятельность, проводимая Арменией в отношении этих шагов.

Первый заместитель министра иностранных дел Грузии Лаша Дарсалия коснулся важности взаимного сотрудничества между министерствами иностранных дел Азербайджана и Грузии, высоко оценил деятельность посольств обеих стран.

В ходе встречи была подчеркнута важность укрепления дружественных и добрососедских отношений стратегического характера между Азербайджаном и Грузией.