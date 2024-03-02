Главы МИД Азербайджана и Бразилии обсудили двустороннее и многостороннее сотрудничество

Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов, принимающий участие в работе Дипломатического форума в Анталье, встретился с генеральным секретарем Министерства иностранных дел Бразилии Марией Лаурой да Роша.
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Министр выразил удовлетворение тем, что в ближайшие дни пройдет очередной раунд политических консультаций между Азербайджаном и Бразилией, отметив, что Азербайджан придает большое значение развитию этого механизма в рамках контекста обсуждения текущих перспектив сотрудничества.
Джейхун Байрамов подробно рассказал главе МИД Бразилии о работе по подготовке к COP29, которая ведется в стране. Он, в частности, подчеркнул наличие широких возможностей для расширения сотрудничества с Бразилией в рамках Тройки президентства COP в период председательства Азербайджана в COP29 в текущем году.
Мария Лаура да Роша была также проинформирована о ситуации в регионе в постконфликтный период и о процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.
На встрече состоялся обмен мнениями и по другим вопросам двусторонней и многосторонней повестки дня, представляющим взаимный интерес.
Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов встретился с генеральным секретарем Министерства иностранных дел Бразилии Марией Лаурой да Роша в рамках своего участия в III Дипломатическом форуме в Анталии.
Как сообщает Report, об этом написал глава внешнеполитического ведомства Азербайджана в своем аккаунте в соцсети Х.
На встрече обсуждались двустороннее и многостороннее сотрудничество, а также подготовка к COP29.