О нас

Главы МИД Азербайджана и Бразилии обсудили двустороннее и многостороннее сотрудничество

Главы МИД Азербайджана и Бразилии обсудили двустороннее и многостороннее сотрудничество Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов встретился с генеральным секретарем (первым заместителем министра) Министерства иностранных дел Бразилии Марией Лаурой в рамках своего участия в III Дипломатическом форуме в Анталии.
Внешняя политика
2 марта 2024 г. 22:42
Главы МИД Азербайджана и Бразилии обсудили двустороннее и многостороннее сотрудничество

Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов, принимающий участие в работе Дипломатического форума в Анталье, встретился с генеральным секретарем Министерства иностранных дел Бразилии Марией Лаурой да Роша.

Как сообщили Report в МИД Азербайджана, на встрече обсуждались повестка дня сотрудничества между двумя странами, вопросы, связанные с 29-й сессией Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), а также ситуация в регионе.

Министр выразил удовлетворение тем, что в ближайшие дни пройдет очередной раунд политических консультаций между Азербайджаном и Бразилией, отметив, что Азербайджан придает большое значение развитию этого механизма в рамках контекста обсуждения текущих перспектив сотрудничества.

Джейхун Байрамов подробно рассказал главе МИД Бразилии о работе по подготовке к COP29, которая ведется в стране. Он, в частности, подчеркнул наличие широких возможностей для расширения сотрудничества с Бразилией в рамках Тройки президентства COP в период председательства Азербайджана в COP29 в текущем году.

Мария Лаура да Роша была также проинформирована о ситуации в регионе в постконфликтный период и о процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

На встрече состоялся обмен мнениями и по другим вопросам двусторонней и многосторонней повестки дня, представляющим взаимный интерес.

21:46

Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов встретился с генеральным секретарем Министерства иностранных дел Бразилии Марией Лаурой да Роша в рамках своего участия в III Дипломатическом форуме в Анталии.

Как сообщает Report, об этом написал глава внешнеполитического ведомства Азербайджана в своем аккаунте в соцсети Х.

На встрече обсуждались двустороннее и многостороннее сотрудничество, а также подготовка к COP29.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan-Braziliya əməkdaşlıq məsələləri müzakirə olunub - YENİLƏNİB

Другие новости из категории

Азербайджан присоединился к инициативе Глобальное обязательство по метану
Азербайджан присоединился к инициативе "Глобальное обязательство по метану"
4 марта 2024 г. 20:28
Председатель Народной партии Камбоджи поздравил президента Азербайджана
Председатель Народной партии Камбоджи поздравил президента Азербайджана
4 марта 2024 г. 19:51
Спикер ММ и глава группы дружбы Австрия-Южный Кавказ обсудили активизацию парламентских связей
ФотоСпикер ММ и глава группы дружбы Австрия-Южный Кавказ обсудили активизацию парламентских связей
4 марта 2024 г. 19:25
Азербайджанские депутаты примут участие в заседании комитета ПАЧЭС
Азербайджанские депутаты примут участие в заседании комитета ПАЧЭС
4 марта 2024 г. 16:24
Президент Ильхам Алиев пригласил премьер-министра Пакистана посетить Азербайджан
Президент Ильхам Алиев пригласил премьер-министра Пакистана посетить Азербайджан
4 марта 2024 г. 14:51
Президент Азербайджана направил поздравительное письмо премьер-министру Пакистана
Президент Азербайджана направил поздравительное письмо премьер-министру Пакистана
4 марта 2024 г. 14:50
Спикер парламента: Отношения между Азербайджаном и Болгарией развиваются на основе стратегического партнерства
Спикер парламента: Отношения между Азербайджаном и Болгарией развиваются на основе стратегического партнерства
4 марта 2024 г. 14:07
Президент: В ПАСЕ ведется предвзятая и грязная кампания против Азербайджана
Президент: В ПАСЕ ведется предвзятая и грязная кампания против Азербайджана
4 марта 2024 г. 13:59
Президент Ильхам Алиев принял председателя Народного собрания Болгарии
Президент Ильхам Алиев принял председателя Народного собрания Болгарии
4 марта 2024 г. 13:50
В Казахстане пройдет XII заседание Комиссии по правовым вопросам и международным отношениям ТюркПА
В Казахстане пройдет XII заседание Комиссии по правовым вопросам и международным отношениям ТюркПА
4 марта 2024 г. 13:13

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi