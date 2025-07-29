Атташе Китая: Военное сотрудничество с Азербайджаном продолжит успешно развиваться и достигнет новых высот

Военное сотрудничество между Китаем и Азербайджаном продолжит успешно развиваться и достигнет новых высот.

Военное сотрудничество между Китаем и Азербайджаном продолжит успешно развиваться и достигнет новых высот.

Как передает Report, об этом заявил военный атташе Китая в Азербайджане, полковник Сун Чжун, выступая на мероприятии по случаю 98-й годовщины основания Народно-освободительной армии Китая и 80-летию освобождения страны от японской оккупации.

По его словам, с момента установления дипломатических отношений военные связи между двумя странами последовательно укреплялись, став важной основой двустороннего взаимодействия.

"Мы реализовали ряд практических и эффективных мероприятий в сферах обменов на высоком уровне, военно-технического сотрудничества, а также подготовки и образования военных кадров. Это сотрудничество не только повысило профессиональный уровень наших военнослужащих, но и углубило взаимопонимание и доверие между вооруженными силами Китая и Азербайджана", - подчеркнул полковник.

Сун Чжун отметил, что недавний важный консенсус, достигнутый между председателем КНР Си Цзиньпином и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, придаст дополнительный импульс развитию сотрудничества в оборонной сфере.

"Как военный атташе, я полностью уверен, что под руководством лидеров двух стран и благодаря совместным усилиям сторон, китайско-азербайджанское военное сотрудничество достигнет еще более впечатляющих результатов", - добавил он.