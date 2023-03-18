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Армения воспрепятствовала принятию в ОБСЕ декларации, осуждающей теракт в посольстве Азербайджана в Иране

Армения воспрепятствовала принятию в ОБСЕ декларации, осуждающей теракт в посольстве Азербайджана в Иране Армения по указке Ирана воспрепятствовала принятию в ОБСЕ декларации, осуждающей теракт против посольства Азербайджана в ОБСЕ
Внешняя политика
18 марта 2023 г. 13:44
Армения воспрепятствовала принятию в ОБСЕ декларации, осуждающей теракт в посольстве Азербайджана в Иране

Армения по указке Ирана воспрепятствовала принятию в ОБСЕ декларации, осуждающей нападение на посольство Азербайджана в Тегеране.

Как сообщает Report, официальный Ереван всячески препятствовал обсуждениям, которые продолжались почти два месяца, и не позволил принять декларацию, осуждающую предательское нападение на посольство, в которой выражались соболезнования семьям жертв террора и подчеркивалась важность проведения тщательного расследования в целях обеспечения справедливости.

Отметим, что это еще раз свидетельствует о том, что Армения, являясь основным представителем Ирана в ОБСЕ, не заинтересована в мире и спокойствии в регионе.

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Версия на английском языке Armenia hinders adoption of resolution at OSCE condemning terror attack on Azerbaijan’s embassy in Iran
Версия на азербайджанском языке Ermənistan ATƏT-də Azərbaycanın İrandakı Səfirliyinə terror hücumunu pisləyən bəyannamənin qəbuluna mane olub

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