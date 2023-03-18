Армения воспрепятствовала принятию в ОБСЕ декларации, осуждающей теракт в посольстве Азербайджана в Иране

Армения по указке Ирана воспрепятствовала принятию в ОБСЕ декларации, осуждающей теракт против посольства Азербайджана в ОБСЕ

Армения по указке Ирана воспрепятствовала принятию в ОБСЕ декларации, осуждающей нападение на посольство Азербайджана в Тегеране.

Как сообщает Report, официальный Ереван всячески препятствовал обсуждениям, которые продолжались почти два месяца, и не позволил принять декларацию, осуждающую предательское нападение на посольство, в которой выражались соболезнования семьям жертв террора и подчеркивалась важность проведения тщательного расследования в целях обеспечения справедливости.

Отметим, что это еще раз свидетельствует о том, что Армения, являясь основным представителем Ирана в ОБСЕ, не заинтересована в мире и спокойствии в регионе.