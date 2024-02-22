Генсек IPC: АПА под председательством Азербайджана достигнет поставленных целей

Азиатская парламентская ассамблея достигнет поставленных целей под председательством Азербайджана.

Азиатская парламентская ассамблея достигнет поставленных целей под председательством Азербайджана.

Об этом Report заявила генеральный секретарь Международного конгресса парламентариев (International Parliamentarians Congress, IPC) Ситара Аяз.

"Принимая во внимание то, что Азербайджан председательствовал в Движении неприсоединения, я более чем уверена, что и в Азиатской парламентской ассамблее (АПА) под его председательством будут достигнуты поставленные цели. Мы уверены, что спикер парламента Азербайджана Сахиба Гафарова проделает хорошую работу", - сказала она.

С. Аяз подчеркнула, что основным вызовом для Азии является изменение климата, отметив важность акцентирования внимания на данной проблеме в период председательства Азербайджана: "Это проблема всего региона, вне зависимости от границ. И мы хотим, чтобы были предприняты шаги в направлении урегулирования этой проблемы"

Она также выразила уверенность, что под председательством Сахибы Гафаровой будут организованы встречи с парламентариями из стран, где существуют конфликты, для обсуждения вопросов, связанных с их урегулированием.

"Нам всем нужно мирное общество для наших будущих поколений", - добавила она.