О нас

Генсек IPC: АПА под председательством Азербайджана достигнет поставленных целей

Генсек IPC: АПА под председательством Азербайджана достигнет поставленных целей Азиатская парламентская ассамблея достигнет поставленных целей под председательством Азербайджана.
Внешняя политика
22 февраля 2024 г. 16:41
Генсек IPC: АПА под председательством Азербайджана достигнет поставленных целей

Азиатская парламентская ассамблея достигнет поставленных целей под председательством Азербайджана.

Об этом Report заявила генеральный секретарь Международного конгресса парламентариев (International Parliamentarians Congress, IPC) Ситара Аяз.

"Принимая во внимание то, что Азербайджан председательствовал в Движении неприсоединения, я более чем уверена, что и в Азиатской парламентской ассамблее (АПА) под его председательством будут достигнуты поставленные цели. Мы уверены, что спикер парламента Азербайджана Сахиба Гафарова проделает хорошую работу", - сказала она.

С. Аяз подчеркнула, что основным вызовом для Азии является изменение климата, отметив важность акцентирования внимания на данной проблеме в период председательства Азербайджана: "Это проблема всего региона, вне зависимости от границ. И мы хотим, чтобы были предприняты шаги в направлении урегулирования этой проблемы"

Она также выразила уверенность, что под председательством Сахибы Гафаровой будут организованы встречи с парламентариями из стран, где существуют конфликты, для обсуждения вопросов, связанных с их урегулированием.

"Нам всем нужно мирное общество для наших будущих поколений", - добавила она.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Следственный комитет начал процессуальную проверку по факту смерти Навального
Следственный комитет начал процессуальную проверку по факту смерти Навального
16 февраля 2024 г. 16:21
Фитнес-тренер Кямиль Зейналлы задержан в России
ВидеоФитнес-тренер Кямиль Зейналлы задержан в России
21 февраля 2024 г. 02:18
Представитель ВСУ: Россия при взятии Авдеевки потеряла 47 тыс. человек
Представитель ВСУ: Россия при взятии Авдеевки потеряла 47 тыс. человек
18 февраля 2024 г. 02:26
В законопроект О правах ребенка включены механизмы наказания за неэтичное поведение школьников
В законопроект "О правах ребенка" включены механизмы наказания за неэтичное поведение школьников
20 февраля 2024 г. 12:28
В Баку возбуждено уголовное дело по факту издевательства над несовершеннолетней
В Баку возбуждено уголовное дело по факту издевательства над несовершеннолетней
20 февраля 2024 г. 11:49
В Каспийском море затонуло Российское судно с пассажирами
В Каспийском море затонуло Российское судно с пассажирами
16 февраля 2024 г. 03:36
Шойгу доложил Путину о полном взятии под контроль Авдеевки
Шойгу доложил Путину о полном взятии под контроль Авдеевки
17 февраля 2024 г. 23:54
Президент Ильхам Алиев утвердил новый состав Кабинета министров
Президент Ильхам Алиев утвердил новый состав Кабинета министров
16 февраля 2024 г. 15:08
Кямиль Зейналлы освобожден из-под стражи
Кямиль Зейналлы освобожден из-под стражи
21 февраля 2024 г. 15:31
Кямиль Зейналлы вернулся в Баку
ФотоКямиль Зейналлы вернулся в Баку
22 февраля 2024 г. 05:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi