Американский город Сан-Диего принял декларацию в связи с Днем независимости Азербайджана

По случаю 30-летия восстановления независимости Азербайджана мэр Сан-Диего, второго по величине города американского штата Калифорния Тод Глория, подписал поздравительную декларацию, в связи с Днем независимости Азербайджана, отмечаемого 18 октября.

По случаю 30-летия восстановления независимости Азербайджана мэр Сан-Диего, второго по величине города американского штата Калифорния Тод Глория, подписал поздравительную декларацию, в связи с Днем независимости Азербайджана, отмечаемого 18 октября.

Как передает Report, об этом сообщает генеральное консульство Азербайджана в Лос-Анджелесе.

В декларации, подписанной всеми членами Наблюдательного совета, подчеркивается значимость созданной в Азербайджане первой во всем мусульманском мире светской республики, ее вклад в распространение и развитие демократии во всем регионе.

В ней также отмечается, что Сан-Диего и Баку создали в 2011 году партнерские отношения, и население обоих городов успешно пользуется этими отношениями.