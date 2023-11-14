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Али Нагиев: Армения отказывается сотрудничать в поиске массовых захоронений в Карабахе

Али Нагиев: Армения отказывается сотрудничать в поиске массовых захоронений в Карабахе Армения под разными предлогами отказывается от сотрудничества с Азербайджаном в вопросе поиска мест массовых захоронений убитых в ходе Первой Карабахской войны азербайджанцев.
Внешняя политика
14 ноября 2023 г. 15:50
Али Нагиев: Армения отказывается сотрудничать в поиске массовых захоронений в Карабахе

Армения под разными предлогами отказывается от сотрудничества с Азербайджаном в вопросе поиска мест массовых захоронений убитых в ходе Первой Карабахской войны азербайджанцев.

Как сообщает Report, об этом сказал начальник Службы государственной безопасности (СГБ) Али Нагиев на встрече с президентом Парламентской ассамблеи ОБСЕ Пией Каума.

Глава СГБ напомнил, что после Первой Карабахской войны около 4 тыс. азербайджанцев все еще числятся пропавшими без вести, и армянская сторона отказывается предоставить информацию об их судьбах.

Нагиев отметил, что хотя освобождение земель от оккупации облегчило поиски массовых захоронений, большую часть все еще обнаружить не удалось.

"Армения продолжает занимать неконструктивную позицию и под разными предлогами отказывается от сотрудничества с Азербайджаном в этом вопросе", - сказал он.

Али Нагиев добавил, что Азербайджан в свою очередь прилагает все усилия для достижения прочного мира и стабильности в регионе, придерживается принципов добрососедства и мирного сосуществования.

Правительство Азербайджана всесторонне гарантирует безопасность армянских жителей Карабахского региона, сказал он.

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Версия на английском языке Security Service chief: Armenia refuses to cooperate with Azerbaijan in finding mass burial grounds of Azerbaijanis
Версия на азербайджанском языке DTX rəisi: "Ermənistan azərbaycanlıların kütləvi basdırıldığı yerlərin tapılmasından boyun qaçırır"

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