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    Посол: Афганистан заинтересован в сотрудничестве с Азербайджаном в транспортной сфере

    Мухаммед Таги Халили отметил важность проекта Баку-Тбилиси-Карс

    Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ "Баку-Тбилиси-Карс является очень важным маршрутом, связывающим Баку с Турцией и Европой".

    Об этом в интервью Report заявил посол Афганистана в Азербайджане Мухаммед Таги Халили.

    Посол отметил, что Афганистан заинтересован в сотрудничестве с Азербайджаном в транспортной сфере. 

    По его словам, Афганистан, будучи страной, не имеющей выхода к морю, вынужден найти пути доставки своих грузов: "Правительство Афганистана реализует важный проект транспортного коридора "Lapis Lazuli", который свяжет Афганистан с Туркменистаном, а затем, возможно, с Азербайджаном. Мы благодарны правительству Азербайджана за поддержку проекта. Этот маршрут очень важен для Афганистана".

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