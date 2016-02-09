Посол: Афганистан заинтересован в сотрудничестве с Азербайджаном в транспортной сфере

Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ "Баку-Тбилиси-Карс является очень важным маршрутом, связывающим Баку с Турцией и Европой".

Об этом в интервью Report заявил посол Афганистана в Азербайджане Мухаммед Таги Халили.

Посол отметил, что Афганистан заинтересован в сотрудничестве с Азербайджаном в транспортной сфере.

По его словам, Афганистан, будучи страной, не имеющей выхода к морю, вынужден найти пути доставки своих грузов: "Правительство Афганистана реализует важный проект транспортного коридора "Lapis Lazuli", который свяжет Афганистан с Туркменистаном, а затем, возможно, с Азербайджаном. Мы благодарны правительству Азербайджана за поддержку проекта. Этот маршрут очень важен для Афганистана".