27 лет назад между Азербайджаном и Грузией были установлены дипотношения

Сегодня исполняется 27 лет со дня установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Грузией.

Грузинское бюро Report напоминает, что дипломатические отношения между двумя странами были установлены 18 ноября 1992 года.

Посольство Грузии было открыто в Баку в феврале 1995 года, а в марте 1996 года в Тбилиси состоялось открытие посольства Азербайджана. С января 2017 года Дурсун Гасанов является чрезвычайным и полномочным послом Азербайджана в соседней стране, а Зураб Патарадзе с августа 2018 года - чрезвычайный и полномочный посол Грузии в Азербайджане.

Генеральное консульство Азербайджана в грузинском Батуми работает с 2010 года. Генеральным консулом Азербайджана в Батуми является Пярвиз Исмаилзаде.

Генеральное консульство Грузии в Гяндже открылось в 2013 году. Генеральным консулом Грузии в этом городе является Николоз Иашвили.

Между странами подписано более 100 документов.