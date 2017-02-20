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    Иранец погиб при попытке сделать селфи на фоне плотины

    Мужчина пытался сделать фотографию, когда его смыло водой

    Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ Мужчина погиб, когда пытался сделать селфи на фоне плотины, поврежденной в результате наводнений возле иранского города Джирофт на юге страны, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

    По данным представителей гуманитарной организации Красный полумесяц, мужчина пытался сделать фотографию на фоне плотины, когда его смыло водой. Тело погибшего не было найдено.

    Ливневые дожди, начавшиеся в регионе на прошлой неделе, привели к масштабным наводнениям, тысячи человек вынуждены были покинуть дома, несколько деревень были разрушены. 

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