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Зеленский определил приоритеты работы украинской делегации на Генассамблее ООН

Зеленский определил приоритеты работы украинской делегации на Генассамблее ООН Делегация Украины 19-23 сентября примет участие в 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Президент Украины Владимир Зеленский определил три основных приоритета работы украинской делегации.
В регионе
19 сентября 2022 г. 11:28
Зеленский определил приоритеты работы украинской делегации на Генассамблее ООН

Делегация Украины 19-23 сентября примет участие в 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Президент Украины Владимир Зеленский определил три основных приоритета работы украинской делегации.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщила пресс-служба МИД Украины.

"Приоритеты следующие: укрепление международной коалиции в поддержку Украины, в частности, увеличение поставок оружия и финансовой помощи; привлечение России к международной ответственности за ее преступления; активизация отношений со странами Глобального Юга", - сообщили в МИД страны.

Глава МИД Дмитрий Кулеба примет участие в министерском заседании Совета Безопасности ООН по вооруженной агрессии России против Украины, мероприятии высокого уровня безопасности гражданских ядерных объектов в вооруженных конфликтах на фоне российской оккупации ЗАЭС и мероприятии высокого уровня по глобальной продовольственной безопасности.

Глава украинской дипломатии проведет ряд двусторонних встреч с министрами иностранных дел стран Африки, Ближнего Востока, Карибского бассейна, Латинской Америки и Европы. Запланировано участие главы МИД в инициированном Украиной трехстороннем формате Украина - Польша - Великобритания на уровне министров и министерском заседании ГУАМ.

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