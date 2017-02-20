Заруи Постанджян покинула ряды армянской партии "Наследие"

Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ Депутат парламента Армении Заруи Постанджян прекратила свое членство в партии "Наследие". Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом З. Постанджян написала на своей странице в Facebook.

Она, в частности, подчеркнула, что очевиден факт принципиального, идеологического и программного разрыва "Наследия" с провозглашенным и пройденным ею же политическим путем, что привело к отказу от принципов, идеологии и программы партии. "Вышеуказанный факт сделал невозможным мое членство в партии "Наследие". Заявляю о том, что я прекращаю свое членство в партии "Наследие". Одновременно я высоко оцениваю нашу совместную работу на протяжении около 10 лет и пройденный вместе путь", - написала Постанджян.