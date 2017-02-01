Заместитель премьер-министра Турции: Визовые решения США противоречат традициям этой страны

Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ Принятое в США решение о визе противоречит традициям этой страны.

Как сообщает Report со ссылкой на Haber7, об этом заявил заместитель премьер-министра Турции Вейси Кайнак, комментируя постановление президента США Дональда Трампа.

"В Турции находятся 3 млн беженцев, большинство из них - сирийцы. Однако среди них есть палестинцы, иракцы, афганцы и даже армяне. Мы относимся к ним, как к людям, интересуемся их образованием, будущим. Это мы делаем согласно своей культуре, своим корням. Визовые решения США противоречат традициям этой страны”, - заявил он.

Отметим, что президент США Дональд Трамп 27 января подписал указ, согласно которому в течение 90 дней граждане Ирака, Ирана, Сирии, Судана, Йемена, Ливии и Сомали не будут допущены на территорию Соединенных Штатов.