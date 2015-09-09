Заместитель премьер-министра Турции: В ближайшее время мы покончим с террористами

Баку. 9 сентября. REPORT.AZ/ "В ближайшее время мы покончим с террористами, не возвращаясь к 90-м годам, обеспечив при этом демократию и безопасность на высоком уровне".

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Anadolu, об этом заявил заместитель премьер-министра Турции, руководитель пресс-службы Кабмина Нуман Куртулмуш.

Н.Куртулмуш осудил факт нападения на здание, в котором находится редакция газеты "Hüriyyət".

Он отметил, что за последние дни неоднократно совершались нападения на здания некоторых печатных органов: "Все это вызывает чувство сожаления. Мы обеспокоены происходящим и осуждаем силы, стоящие за всем этим. Нельзя терять бдительность. Мы сможем сделать эти земли своей родиной без вражды между курдами и тюрками".

Н.Куртулмуш отметил, что те, кто проводит в Турции незаконные акции, совершает террор и поддерживает его, не входят в культурный слой общества: "Вооруженные силы Турции и органы безопасности дадут им достойный отпор и примут необходимые меры".