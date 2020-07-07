За минувшие сутки в Армении из-за коронавируса скончались 12 человек

В рамках борьбы с COVID-19 в стране объявили чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июля

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Армении за минувшие сутки выросло на 349 и достигло 29 285, еще 12 человек скончались.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщается на сайте национального центра по контролю и профилактике заболеваний.

В рамках борьбы с COVID-19 в стране объявили чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июля.

"В Армении подтверждены 29 285 случаев коронавируса. Вылечились 16 907 пациентов. Скончались 503 человека", - уточнили в центре. Отмечается, что на лечении находятся 11 711 пациентов, проведены 125 088 тестов.