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За минувшие сутки в Армении из-за коронавируса скончались 12 человек

За минувшие сутки в Армении из-за коронавируса скончались 12 человек В рамках борьбы с COVID-19 в стране объявили чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июля
В регионе
7 июля 2020 г. 11:23
За минувшие сутки в Армении из-за коронавируса скончались 12 человек

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Армении за минувшие сутки выросло на 349 и достигло 29 285, еще 12 человек скончались.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщается на сайте национального центра по контролю и профилактике заболеваний.

В рамках борьбы с COVID-19 в стране объявили чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июля.

"В Армении подтверждены 29 285 случаев коронавируса. Вылечились 16 907 пациентов. Скончались 503 человека", - уточнили в центре. Отмечается, что на лечении находятся 11 711 пациентов, проведены 125 088 тестов.

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