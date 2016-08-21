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    Взрыв на юге Турции, по уточненным данным, унес жизни 30 человек - ОБНОВЛЕНО-2

    Нападение произошло во время свадебного торжества

    Баку. 21 августа. REPORT.AZ/ Число жертв взрыва, который произошел в субботу в городе Газиантеп на юге Турции, достигло 30 человек, 94 пострадали.

    Как передает Report, об этомсообщает Turkiyegazetesi.com со ссылкой на канцелярию губернатора провинции.

    Ранее сообщалось о 22 погибших. Нападение произошло во время свадебного торжества.

    Губернатор провинции Али Йерликая квалифицировал произошедшее как "теракт".

    ***03:30

    Число жертв взрыва на юге Турции увеличилось до 22 человек, пострадавших - до 94.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в правительстве.

    Ранее сообщалось о восьми погибших и 60 раненых.

    Взрыв произошел в городе Газиантеп в ходе свадебного торжества.

    Ранее в эфире телеканала NTV вице-премьер Мехмет Шимшек заявил, что взрыв совершила террористка-смертница.

    Ответственность за взрыв на себя пока не взяла ни одна террористическая организация.



    ***02:28

    Число погибших в результате взрыва в городе Газиантеп на юге Турции возросло до 13 человек.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Anadolu.

    Ранее сообщалось о восьми погибших и 60 пострадавших. 

    Нападение произошло во время свадебного торжества. Губернатор провинции Газиантеп Али Йерликая (Ali Yerlikaya) квалифицировал произошедшее как "теракт".

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