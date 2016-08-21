Взрыв на юге Турции, по уточненным данным, унес жизни 30 человек - ОБНОВЛЕНО-2

Баку. 21 августа. REPORT.AZ/ Число жертв взрыва, который произошел в субботу в городе Газиантеп на юге Турции, достигло 30 человек, 94 пострадали.
Как передает Report, об этомсообщает Turkiyegazetesi.com со ссылкой на канцелярию губернатора провинции.
Ранее сообщалось о 22 погибших. Нападение произошло во время свадебного торжества.
Губернатор провинции Али Йерликая квалифицировал произошедшее как "теракт".
***03:30
Число жертв взрыва на юге Турции увеличилось до 22 человек, пострадавших - до 94.
Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в правительстве.
Ранее сообщалось о восьми погибших и 60 раненых.
Взрыв произошел в городе Газиантеп в ходе свадебного торжества.
Ранее в эфире телеканала NTV вице-премьер Мехмет Шимшек заявил, что взрыв совершила террористка-смертница.
Ответственность за взрыв на себя пока не взяла ни одна террористическая организация.
***02:28
Число погибших в результате взрыва в городе Газиантеп на юге Турции возросло до 13 человек.
Как передает Report, об этом сообщает агентство Anadolu.
Ранее сообщалось о восьми погибших и 60 пострадавших.
Нападение произошло во время свадебного торжества. Губернатор провинции Газиантеп Али Йерликая (Ali Yerlikaya) квалифицировал произошедшее как "теракт".
News DepartmentАвтор новости
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