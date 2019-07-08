​Вступил в силу запрет на прямое авиасообщение между Россией и Грузией

С 8 июля вступает в силу указ российского лидера Владимира Путина, который временно запрещает прямое авиасообщение между Россией и Грузией.

Как передаёт грузинское бюро Report, прямые рейсы между странами выполняли российские авиакомпании "Аэрофлот", S7, "Победа", "Уральские авиалинии", Red Wings, Smartavia и две грузинские: Georgian Airways и Myway Airlines.

С этого же дня вступает в силу и решение Минтранса России о приостановке полетов грузинских авиакомпаний на территорию РФ.

В связи с запретом российских властей грузинская авиакомпания Georgian Airways с 8 июля изменит график полетов по направлению Тбилиси-Москва-Тбилиси и будет обслуживать пассажиров по маршруту Тбилиси-Ереван-Москва-Ереван-Тбилиси.