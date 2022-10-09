Возбуждены уголовные дела в отношении 12 600 военнослужащих армии Армении

В Следственном комитете Армении инициировано около 1600 уголовных производств в отношении примерно 12600 лиц.

В Следственном комитете Армении инициировано около 1600 уголовных производств в отношении примерно 12600 лиц.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщил глава Следственного комитета Армении Аргишти Кярамян.

Он представил данные об уголовных делах, возбужденных относительно преступлений против порядка воинской службы в ВС Армении и других правонарушений, связанных с военными действиями.

В рамках указанных дел в качестве обвиняемых привлечено 883 человека, в том числе 78 офицеров (17 высокопоставленных), 150 военнослужащих-контрактников, 491 резервист, 36 военнослужащих-срочников, а также 128 гражданских лиц. По 152 указанным уголовным производствам предварительное расследование завершено. В том числе по 23 дела относительно 29 лиц направленны в суд с обвинительным заключением. Кроме того, допрошено в общей сложности более 17 тыс человек. По 152 из этих дел предварительное следствие завершено.