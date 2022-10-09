Возбуждены уголовные дела в отношении 12 600 военнослужащих армии Армении

В Следственном комитете Армении инициировано около 1600 уголовных производств в отношении примерно 12600 лиц.
Он представил данные об уголовных делах, возбужденных относительно преступлений против порядка воинской службы в ВС Армении и других правонарушений, связанных с военными действиями.
В рамках указанных дел в качестве обвиняемых привлечено 883 человека, в том числе 78 офицеров (17 высокопоставленных), 150 военнослужащих-контрактников, 491 резервист, 36 военнослужащих-срочников, а также 128 гражданских лиц. По 152 указанным уголовным производствам предварительное расследование завершено. В том числе по 23 дела относительно 29 лиц направленны в суд с обвинительным заключением. Кроме того, допрошено в общей сложности более 17 тыс человек. По 152 из этих дел предварительное следствие завершено.