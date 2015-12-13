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    Сторожевому кораблю ВМФ России пришлось огнем отгонять турецкий сейнер Эгейском море

    ​Военный атташе Турции срочно вызван в Минобороны РФ в связи с инцидентом

    Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ Военный атташе Турции срочно вызван в Минобороны РФ в связи с инцидентом в Эгейском море, где сторожевому кораблю ВМФ России в воскресенье пришлось огнем отгонять турецкий сейнер, чтобы предотвратить столкновение двух кораблей.

    Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

    "В связи с происшедшим в Эгейском море инцидентом заместителем Министра обороны РФ Анатолием Антоновым в Минобороны России вызван военный атташе при посольстве Турции в России", - говорится в сообщении.

    Экипажу сторожевого корабля (СК) ВМФ России "Сметливый" пришлось огнем из стрелкового оружия отогнать турецкий сейнер в Эгейском море, чтобы предотвратить столкновение. Сейнер не отвечал на попытки связаться с ним.

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