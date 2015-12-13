Сторожевому кораблю ВМФ России пришлось огнем отгонять турецкий сейнер Эгейском море

Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ Военный атташе Турции срочно вызван в Минобороны РФ в связи с инцидентом в Эгейском море, где сторожевому кораблю ВМФ России в воскресенье пришлось огнем отгонять турецкий сейнер, чтобы предотвратить столкновение двух кораблей.

Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

"В связи с происшедшим в Эгейском море инцидентом заместителем Министра обороны РФ Анатолием Антоновым в Минобороны России вызван военный атташе при посольстве Турции в России", - говорится в сообщении.

Экипажу сторожевого корабля (СК) ВМФ России "Сметливый" пришлось огнем из стрелкового оружия отогнать турецкий сейнер в Эгейском море, чтобы предотвратить столкновение. Сейнер не отвечал на попытки связаться с ним.