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Вице-премьер России встретился с помощником Байдена по нацбезопасности

Вице-премьер России встретился с помощником Байдена по нацбезопасности Заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук провел в рамках визита в Вашингтон встречу в том числе с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном.
В регионе
16 октября 2021 г. 08:14
Вице-премьер России встретился с помощником Байдена по нацбезопасности
Алексей Оверчук

Заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук провел в рамках визита в Вашингтон встречу в том числе с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом российский вице-премьер сообщил в пятницу в беседе с журналистами, подводя итоги пребывания в Вашингтоне.

Как уточнил Оверчук, переговоры он вел не только в Госдепартаменте США, но и Совете национальной безопасности Белого дома. "Зашел на встречу помощник президента по национальной безопасности Джейк Салливан, мы с ним тоже разговаривали", - заявил замглавы правительства России. При этом он напомнил, что в четверг у него состоялись консультации с первым заместителем госсекретаря США Уэнди Шерман. "Тоже была очень хорошая, откровенная встреча. Были обозначены и проблемные вопросы отношений, и вопросы, которые можно развивать дальше. Поэтому я в целом оцениваю эту встречу как продуктивную", - отметил Оверчук.

По его словам, России и США нужно продолжать прямые контакты, объяснять друг другу позиции и логику выработки решений. "Важно то, что нам необходимо иметь прямые контакты, поддерживать эти прямые контакты, избегать посредников, иметь возможность разговаривать напрямую, объяснять друг другу наши позиции, нашу логику принятия решений, почему мы принимаем те или иные решения таким образом, а не иначе. Собственно, американская сторона тоже очень заинтересована в том, чтобы именно такого рода отношения, контакты между нами развивались", - сказал вице-премьер.

Замглавы кабинета министров России уточнил, что это относится практически ко всем темам двусторонних отношений "будь то экономика, будь то климатическая повестка - любые вопросы". "В принципе, мы (Россия) открыты для этого", - заверил Оверчук.

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