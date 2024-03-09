В Турции задержаны 20 членов левых террористических движений

В Турции задержаны 20 членов левых террористических движений Революционная народно-освободительная партия-фронт (DHKP/C) ve Марксистко-ленинская коммунистическая партия (MLKP).

В Турции задержаны 20 членов левых террористических движений Революционная народно-освободительная партия-фронт (DHKP/C) ve Марксистко-ленинская коммунистическая партия (MLKP).

Как передает Report, об этом сообщил глава МВД страны Али Ерликая на своей странице в соцсети "Х".

Террористы задержаны в Стамбуле и Эскишехире в ходе совместной операции Генпрокуратуры Стамбула и отдела по борьбе с терроризмом Управления полиции.

По его словам, 11 из задержанных снабжали террористов DHKP/C оружием, боеприпасами и прочим необходимым. Остальные 9 задержанных пропагандировали идеи MLKP посредством социальных сетей.