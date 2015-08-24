​В Турции в результате схода селя погибли восемь

Баку. 24 Августа. REPORT.AZ/ Восемь человек погибли, 17 пострадали в результате схода селя сегодня в северо-восточных провинциях Турции Ризе и Артвин.

Как передает Report, об этом сообщили местные власти.

Управление по чрезвычайным ситуациям Турции (АФАД) направило в пострадавшие регионы поисково-спасательные отряды. Два человека числятся пропавшими без вести.

В нескольких уездах в Ризе и в Артвине разрушены или повреждены жилые здания, размыты автодороги, нарушено электроснабжение, телефонная связь. В Ризе выведена из строя местная гидроэлектростанция.

В последние дни в северных регионах Турции шли сильные дожди.