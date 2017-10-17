В Турции совершено нападение на служебный полицейский автомобиль, пострадали 12 человек

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Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ В турецком городе Мерсин совершено нападение на служебный полицейский автомобиль.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, на место происшествия привлечены машины скорой помощи и пожарные.

По информации, в момент проезда служебного полицейского автомобиля на бульваре Окан Мерзеджи квартала Енишехир было приведено в действие взрывное устройство. В результате пострадали 12 человек. Пострадавшие доставлены в близлежащие больницы.

По факту ведется расследование.