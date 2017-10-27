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    В Турции попал в аварию перевозивший полицейских автомобиль, двое погибли, трое пострадали

    Врачи оценивают состояние раненых полицейских как тяжелое

    Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ В результате аварии с участием перевозившего сотрудников полиции автомобиля на территории района Борнова турецкой провинции Измир 2 человека погибли, 3 пострадали.

    Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, водитель потерял управление и наехал на бетонное ограждение на обочине.

    Причиной аварии указывается то, что перевозивший полицейских автомобиль подрезало другое транспортное средство.

    Пострадавшие сотрудники полиции были госпитализированы. Врачи оценивают их состояние как тяжелое.

    По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

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