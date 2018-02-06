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    В США задержан армянин, подозреваемый в вооруженном ограблении

    Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ 23-летний житель Глендейла Гаспар Хачатурян подозревается в совершении как минимум 5 краж в магазинах по продаже мобильных телефонов в Лос-Анджелесе за последние 5 месяцев.

    Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, информацию распространило местного управление полиции.

    Отмечается, что полицейскими задержана группа из 4 человек, подозреваемая в вооруженном ограблении на юге штата Калифорния. Среди задержанных есть и Гаспар Хачатурян.

    По словам правоохранителей, на прошлой неделе было совершено шестое ограбление, которое связано с предыдущими. Преступники в первую очередь воровали мобильные телефоны.

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