В российско-украинской войне погиб еще один азербайджанец.

Как сообщает южное бюро Report, уроженец села Сепаради Лянкяранского района, врач, кандидат медицинских наук Вахаб Гулиев, 1968 года рождения, погиб в результате атаки дронов российской стороны во время боев на Купянском направлении Украины.

Гулиев, проживавший в Украине более 30 лет, является сыном Ханымбаджи Гулиевой - участницы известного фольклорного ансамбля Nənələr.

Согласно информации, тело покойного уже доставлено в Азербайджан, ведутся подготовительные работы для его захоронения в родном селе.