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    В российско-украинской войне погиб еще один азербайджанец

    В регионе
    • 07 октября, 2026
    • 12:28
    В российско-украинской войне погиб еще один азербайджанец

    В российско-украинской войне погиб еще один азербайджанец.

    Как сообщает южное бюро Report, уроженец села Сепаради Лянкяранского района, врач, кандидат медицинских наук Вахаб Гулиев, 1968 года рождения, погиб в результате атаки дронов российской стороны во время боев на Купянском направлении Украины.

    Гулиев, проживавший в Украине более 30 лет, является сыном Ханымбаджи Гулиевой - участницы известного фольклорного ансамбля Nənələr.

    Согласно информации, тело покойного уже доставлено в Азербайджан, ведутся подготовительные работы для его захоронения в родном селе.

    Российско-украинский конфликт Лянкяран
    Rusiya-Ukrayna müharibəsində daha bir azərbaycanlı öldürülüb
    Another Azerbaijani killed in Russia-Ukraine war
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