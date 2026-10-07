В российско-украинской войне погиб еще один азербайджанец
В регионе
- 07 октября, 2026
- 12:28
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В российско-украинской войне погиб еще один азербайджанец.
Как сообщает южное бюро Report, уроженец села Сепаради Лянкяранского района, врач, кандидат медицинских наук Вахаб Гулиев, 1968 года рождения, погиб в результате атаки дронов российской стороны во время боев на Купянском направлении Украины.
Гулиев, проживавший в Украине более 30 лет, является сыном Ханымбаджи Гулиевой - участницы известного фольклорного ансамбля Nənələr.
Согласно информации, тело покойного уже доставлено в Азербайджан, ведутся подготовительные работы для его захоронения в родном селе.
Rusiya-Ukrayna müharibəsində daha bir azərbaycanlı öldürülüb
Another Azerbaijani killed in Russia-Ukraine war
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