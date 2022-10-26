В России разрешили безвизовый въезд украинцам с 1 января 2023 года

Президент России Владимир Путин своим указом разрешил безвизовый въезд украинцам с 1 января 2023 года

Президент России Владимир Путин своим указом разрешил безвизовый въезд украинцам с 1 января 2023 года

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, указ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

"В соответствии с частью первой статьи 24 Федерального закона от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" <...> установить, что граждане Украины с 1 января 2023 года осуществляют въезд в Российскую Федерацию и выезд из Российской Федерации без оформления виз <...>", - сообщается в указе.

Ранее правозащитный проект Every Human Being сообщил, что украинцам при попытке купить билет на поезд или автобус выдают уведомления о нарушении правил пересечения российской границы.