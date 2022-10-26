О нас

В России разрешили безвизовый въезд украинцам с 1 января 2023 года

В России разрешили безвизовый въезд украинцам с 1 января 2023 года Президент России Владимир Путин своим указом разрешил безвизовый въезд украинцам с 1 января 2023 года
В регионе
26 октября 2022 г. 17:28
В России разрешили безвизовый въезд украинцам с 1 января 2023 года

Президент России Владимир Путин своим указом разрешил безвизовый въезд украинцам с 1 января 2023 года

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, указ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

"В соответствии с частью первой статьи 24 Федерального закона от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" <...> установить, что граждане Украины с 1 января 2023 года осуществляют въезд в Российскую Федерацию и выезд из Российской Федерации без оформления виз <...>", - сообщается в указе.

Ранее правозащитный проект Every Human Being сообщил, что украинцам при попытке купить билет на поезд или автобус выдают уведомления о нарушении правил пересечения российской границы.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

Австралия направит Украине партию бронетранспортеров Bushmaster
Австралия направит Украине партию бронетранспортеров Bushmaster
26 октября 2022 г. 17:44
Ксения Собчак покинула территорию России
Ксения Собчак покинула территорию России
26 октября 2022 г. 16:44
Хулуси Акар встретился с британским коллегой
Хулуси Акар встретился с британским коллегой
26 октября 2022 г. 16:34
Глава Евросовета примет участие в первой встрече лидеров ЦА и ЕС в Астане
Глава Евросовета примет участие в первой встрече лидеров ЦА и ЕС в Астане
26 октября 2022 г. 16:17
РФ провела учения по нанесению массированного ядерного ответного удара
РФ провела учения по нанесению массированного ядерного ответного удара
26 октября 2022 г. 15:44
Министр обороны: В Грузии от службы в армии за год уклонились 12 тыс. человек
Министр обороны: В Грузии от службы в армии за год уклонились 12 тыс. человек
26 октября 2022 г. 15:33
Спикер парламента Армении: Маргарита Симонян и ее муж - агенты
Спикер парламента Армении: Маргарита Симонян и ее муж - агенты
26 октября 2022 г. 14:07
В Самарканде впервые состоится сессия Межпарламентской Ассамблеи СНГ
В Самарканде впервые состоится сессия Межпарламентской Ассамблеи СНГ
26 октября 2022 г. 13:20
Иран расширил санкции против Евросоюза
Иран расширил санкции против Евросоюза
26 октября 2022 г. 13:08
Новый премьер Италии в ближайшее время может посетить Украину
Новый премьер Италии в ближайшее время может посетить Украину
26 октября 2022 г. 12:52

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi