В России число случаев COVID-19 превысило 400 тыс.

Число выявленных случаев COVID-19 в РФ превысило 400 тысяч, увеличившись за сутки на 9 268.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 - 9 268 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 3 784 (40,8%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении. Также отмечается, что в России за сутки умерли 138 человек с COVID-19, за все время - 4 693.

Добавляется, что всего в стране зарегистрировано 405 843 случая (+2,3%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.