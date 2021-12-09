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В России 53 школы закрыли на карантин из-за коронавируса

В России 53 школы закрыли на карантин из-за коронавируса Порядка 53 образовательных организаций в России закрыты на карантин на фоне введения ограничений из-за коронавирусной инфекции.
В регионе
9 декабря 2021 г. 12:06
В России 53 школы закрыли на карантин из-за коронавируса

Порядка 53 образовательных организаций в России закрыты на карантин на фоне введения ограничений из-за коронавирусной инфекции.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил директор департамента международного сотрудничества и связей с общественностью Министерства просвещения РФ Сергей Шатунов.

Как отметил представитель Минпросвещения, количество школ, в которых на карантин закрыты отдельные классы, составляет порядка 1% от общего числа школ в РФ. "Количество образовательных организаций, в которых закрыты классы, отдельные классы или группы закрыты по карантину, у нас их чуть больше. И где введена отчасти дистанционная форма. Это порядка 1%. Количество образовательных организаций, в которых в основном идет образовательный процесс в очной форме и традиционно, - подавляющее большинство", - заявил он.

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