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В Москве за сутки жертвами COVID-19 стали 58 человек

​В Москве за сутки жертвами COVID-19 стали 58 человек

В столице России за сутки умерли 58 пациентов с пневмонией и положительным тестом на коронавирус.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили в городском оперативном штабе.

Таким образом, общее количество умерших от коронавируса в столице достигло 2 864. Накануне жертвами COVID-19 стали 57 человек.

За все время пандемии в городе выявили 191 тысячу заболевших COVID-19, при этом около 97 тысяч пациентов излечились.

Отметим, что в России общее число инфицированных достигло 450 тысяч, порядка 212 тысяч из них вылечились, более 5,5 тысячи скончались.

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