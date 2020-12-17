В Москве началась ежегодная большая пресс-конференция Путина

Всего аккредитацию на участие в ежегодной пресс-конференции президента получили 774 журналиста, в том числе корреспондент информационного агенства Report

В Москве началась 16-я ежегодная большая пресс-конференция президента России Владимира Путина.

Как передает Report, ежегодная большая пресс-конференция российского лидера в этом году проходит в новом формате из-за пандемии COVID-19. Она включает в себя элементы прямой линии.

Часть журналистов участвуют в пресс-конференции, находясь в одном зале с президентом России в его подмосковной резиденции в Ново-Огарево. Еще часть журналистов будет находиться в Центре международной торговли и задавать вопросы В. Путину по видеосвязи.

Всего аккредитацию на участие в ежегодной пресс-конференции президента получили 774 журналиста, в том числе корреспондент информационного агенства Report.

Отметим, что самой короткой по времени - 1 час 35 минут - была первая встреча В. Путина с журналистами в 2001 году, самой продолжительной - 4 часа 40 минут - пресс-конференция 2008 года.