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В МИД Турции пообещали ответить США на введенные санкции

В МИД Турции пообещали ответить США на введенные санкции Турция пообещала в понедельник ответить Соединенным Штатам на введенные из-за приобретения Анкарой российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 санкции.
В регионе
14 декабря 2020 г. 23:06
В МИД Турции пообещали ответить США на введенные санкции

Турция пообещала в понедельник ответить Соединенным Штатам на введенные из-за приобретения Анкарой российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 санкции.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении МИД Турции.

"Мы осуждаем и отвергаем объявленное сегодня решение США в связи с поставками систем ПВО С-400, которое включает односторонние санкции против Турции… Утверждения США о том, что С-400 создадут уязвимость с точки зрения систем НАТО, не имеют технического обоснования. Турция предложила создать техническую рабочую группу, в которой также будет участвовать НАТО, и неоднократно предлагала решить этот вопрос на объективной и реалистичной основе, дистанцировавшись от политических предубеждений. США прибегают к односторонним санкциям, не соглашаясь с нашим предложением решить этот вопрос путем диалога и дипломатии", - отмечается в заявлении.

В МИД добавили, что "Турция по своему усмотрению предпримет необходимые шаги против решения, которое неизбежно негативно повлияет на отношения" между Анкарой и Вашингтоном. "Турция также не будет воздерживаться от принятия мер, которые она сочтет необходимыми для обеспечения собственной национальной безопасности", - подчеркивается в заявлении.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyə XİN: ABŞ-ın qərarına qarşı lazımı addımlar atılacaq

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