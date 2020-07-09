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В Иране число жертв коронавируса за сутки составило 221

В Иране число жертв коронавируса за сутки составило 221 Иран во второй раз на этой неделе обновил антирекорд по жертвам за сутки
В регионе
9 июля 2020 г. 14:18
В Иране число жертв коронавируса за сутки составило 221

Иран во второй раз на этой неделе обновил антирекорд по жертвам за сутки, скончался 221 человек.Как передает Report cо ссылкой на РИА Новости, об этом  сообщила официальный представитель минздрава страны Сима Садат Лари.

В эфире телеканала IRINN представитель минздрава отметила, что за прошедшие сутки удалось выявить 2 079 новых случаев заражения коронавирусом, скончался 221 человек.

Общее число заразившихся с 19 февраля, когда власти впервые сообщили о выявлении коронавирусной инфекции COVID-19, достигло 250 458, жертв – 12 305. При этом на данный момент выздоровели 212 176 человек.

Предыдущий антирекорд был зафиксирован 7 июля – тогда скончались 200 человек, а до этого 5 июля.

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации власти с 5 июля власти ввели обязательное ношение масок в общественных и закрытых местах.

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