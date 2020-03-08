В Иране число заразившихся коронавирусом превысило 6,5 тысяч

Число инфицированных коронавирусом нового типа в Иране превысило 6,5 тыс., зафиксировано 194 летальных исхода.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такие данные привел в воскресенье глава департамента по связям с общественностью министерства здравоохранения и медицинского образования республики Киянуш Джаханпур.

"Со вчерашнего дня выявлено 743 новых случая коронавируса. Число инфицированных достигло 6 566", - цитирует его иранское агентство "Клуб молодых журналистов". Он добавил, что умерли 194 человека. Ранее сообщалось о 5 823 заболевших и 145 летальных исходах.

В субботу агентство IRNA проинформировало, что от заболевания, вызванного коронавирусом, умер депутат Меджлиса (парламента) Фатеме Рахбар.

Минздрав Ирана сообщил о первых случаях заражения коронавирусом в стране 19 февраля. Инфицированные были выявлены в провинции Кум. В связи с распространением вируса все иранские школы ушли на выходные до конца марта, многие страны ограничили сообщение с исламской республикой. Во вторник вице-спикер Меджлиса Абдольреза Месри заявил, что анализы 23 депутатов показали наличие у них коронавируса.