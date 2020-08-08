В Грузии возросло число больных коронавирусом

В Грузии выявлено еще 3 случаев заболевания коронавирусом, 2 пациента были излечены и отправлены домой.

В Грузии выявлено еще 3 случая инфицирования коронавирусом, 2 пациента были излечены и отправлены домой.

Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщили в Национальном центре по контролю над заболеваниями и общественному здоровью Грузии.

Таким образом, число зараженных коронавирусом в соседней стране достигло 1 216 человек, а число выздоровевших - 996 человек. Скончались 17 человек, лечение 203 активных больных коронавирусом продолжается.

В настоящее время на карантине в Грузии находятся 7 166 человек, а на стационарном контроле - 282 человека.