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В Грузии возросло число больных коронавирусом

В Грузии возросло число больных коронавирусом В Грузии выявлено еще 3 случаев заболевания коронавирусом, 2 пациента были излечены и отправлены домой.
В регионе
8 августа 2020 г. 10:46
В Грузии возросло число больных коронавирусом

В Грузии выявлено еще 3 случая инфицирования коронавирусом, 2 пациента были излечены и отправлены домой.

Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщили в Национальном центре по контролю над заболеваниями и общественному здоровью Грузии.

Таким образом, число зараженных коронавирусом в соседней стране достигло 1 216 человек, а число выздоровевших - 996 человек. Скончались 17 человек, лечение 203 активных больных коронавирусом продолжается.

В настоящее время на карантине в Грузии находятся 7 166 человек, а на стационарном контроле - 282 человека.

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstanda koronavirusa yoluxanların sayı artdı

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