В Грузии произошло землетрясение

Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ На западе Грузии произошло землетрясение магнитудой 4.9 баллов.

Как сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ, информацию об этом распространил центр сейсмического мониторинга Государственного университета Ильи.

Сообщается, что эпицентр подземных толчков зарегистрирован в 44 км от берегов Черного моря на территории Грузии.

Информация о разрушениях и жертвах не поступала.