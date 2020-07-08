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В Грузии горит пятизвездочная гостиница Radisson

В Грузии горит пятизвездочная гостиница Radisson Пожар возник в пятизвездочной гостинице Radisson Collection в грузинском регионе Кахетия, ведется эвакуация посетителей.
В регионе
8 июля 2020 г. 02:21

Пожар возник в пятизвездочной гостинице Radisson Collection в грузинском регионе Кахетия, ведется эвакуация посетителей.

Как передает Report, об этом РИА Новости сообщила сотрудница отеля.

"Возник пожар, эвакуируют людей. Никто не знает, что произошло", - заявила сотрудница.

В службе по управлению чрезвычайными ситуациями заявили журналистам, что эвакуация посетителей ведется из-за сильного задымления, причины возгорания неизвестны. На месте работают пожарные.

Отметим, что гостиница находится в селе Цинандали, рядом с исторической усадьбой грузинского поэта, князя Александра Чавчавадзе.

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