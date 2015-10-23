​В Грузии будет открыт самый большой торговый центр в Закавказье

Баку. 23 октября. REPORT.AZ/ В Грузии открылась пятизвездочная гостиница Hualing Tbilisi, первое представительство международной гостиничной сети Hotels & Preference.

Как передает Report со ссылкой на Бизнес Грузия, по заявлению вице-президента компании Hualing, в рамках комплекса будет открыт самый большой торговый центр в Закавказье, который в ближайшем времени полностью начнет функционирование.

У пятизвездочной гостиницы - 246 номеров, рекреационный центр с внутренним плавательным бассейном и спортивными залами, и крупнейший в Грузии зал конференции площадью 800 квадратных метров.

Строительство гостиницы началось в 2013 году, общий размер проекта составляет около 80 миллионов долларов, и на данное время в нем заняты почти 300 человек.