В Грузии аннулируются штрафы нарушителей пандемических требований

"В Грузии лица, нарушившие в период пандемии правила самоизоляции, карантина и использования защитных масок, будут освобождены от штрафов".
Как передает грузинское бюро Report, об этом на специальном брифинге сказал премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили.
По его словам, соответствующая инициатива уже представлена в парламент.
Глава правительства отметил, что речь идет о невыплаченных штрафах: "Аннулирование штрафов охватит 245 тыс. граждан и 344 юридических лица. Общая сумма составит 76 млн лари".