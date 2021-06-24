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В Грузии аннулируются штрафы нарушителей пандемических требований

В Грузии аннулируются штрафы нарушителей пандемических требований "В Грузии лица, нарушившие в период пандемии правила самоизоляции, карантина и использования защитных масок, будут освобождены от штрафов".
В регионе
24 июня 2021 г. 12:46
В Грузии аннулируются штрафы нарушителей пандемических требований
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"В Грузии лица, нарушившие в период пандемии правила самоизоляции, карантина и использования защитных масок, будут освобождены от штрафов".

Как передает грузинское бюро Report, об этом на специальном брифинге сказал премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили.

По его словам, соответствующая инициатива уже представлена в парламент.

Глава правительства отметил, что речь идет о невыплаченных штрафах: "Аннулирование штрафов охватит 245 тыс. граждан и 344 юридических лица. Общая сумма составит 76 млн лари".

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstanda pandemiya tələblərini pozanların cərimələri silinir

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