В Грузии аннулируются штрафы нарушителей пандемических требований

"В Грузии лица, нарушившие в период пандемии правила самоизоляции, карантина и использования защитных масок, будут освобождены от штрафов".

"В Грузии лица, нарушившие в период пандемии правила самоизоляции, карантина и использования защитных масок, будут освобождены от штрафов".

Как передает грузинское бюро Report, об этом на специальном брифинге сказал премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили.

По его словам, соответствующая инициатива уже представлена в парламент.

Глава правительства отметил, что речь идет о невыплаченных штрафах: "Аннулирование штрафов охватит 245 тыс. граждан и 344 юридических лица. Общая сумма составит 76 млн лари".