​В Армении предлагают ввести административное наказание за контрабанду

Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ Правительство Армении внесло в парламент проект поправок в закон "О налогах", предполагающий отказ от уголовного преследования хозяйствующих субъектов, ввозящих в страну контрабандный товар, сообщает Report со ссылкой на Sputnik-Armenia.

Хозяйствующим субъектам, осуществившим контрабандную деятельность, будет предоставлена возможность возместить нанесенный ущерб.

По словам заместителя начальника Комитета госдоходов Армении Вахтанга Мирумяна, данные поправки обусловлены обязательствами, взятыми страной в рамках членства в Евразийском экономическом союзе.

Отмечается, что поправки не распространяются на запрет на ввоз наркотиков, психотропных препаратов, радиоактивных веществ, оружия, а также наличных сумм, превышающих максимально дозволенный размер.