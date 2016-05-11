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    ​В Армении предлагают ввести административное наказание за контрабанду

    Хозяйствующим субъектам, осуществившим контрабандную деятельность, будет предоставлена возможность возместить нанесенный ущерб

    Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ Правительство Армении внесло в парламент проект поправок в закон "О налогах", предполагающий отказ от уголовного преследования хозяйствующих субъектов, ввозящих в страну контрабандный товар, сообщает Report со ссылкой на Sputnik-Armenia.

    Хозяйствующим субъектам, осуществившим контрабандную деятельность, будет предоставлена возможность возместить нанесенный ущерб.

    По словам заместителя начальника Комитета госдоходов Армении Вахтанга Мирумяна, данные поправки обусловлены обязательствами, взятыми страной в рамках членства в Евразийском экономическом союзе.

    Отмечается, что поправки не распространяются на запрет на ввоз наркотиков, психотропных препаратов, радиоактивных веществ, оружия, а также наличных сумм, превышающих максимально дозволенный размер.

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