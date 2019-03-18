В Армении цена на сжиженный газ будет расти.

Как сообщает Report, об этом пишет армянская газета "Жаманак".

Правительство Армении представило в парламент проект поправок в Налоговый кодекс, согласно которому предлагается облагать налогом сжатый газ для машин не по объему, а по весу.

В статье отмечается, что по действующему закону, акцизный налог на тысячу куб. м составляет 25 тысяч драмов (52 доллара США). Правительство предлагает установить на 1 тонну – 34 тысяч драмов (70 долларов США). Правительство аргументирует это защитой прав водителей, уговаривая, что это не приведет к увеличению налогового бремени. Теоретически это так, поскольку 1450 куб. м газа это 1 тонна и исходя из этого расчета акцизный налог не повышается. Однако владельцы газозаправочных станций утверждают, что изменение приведет к 10-20% подорожанию.

Закон вступит в силу с 1-го апреля.