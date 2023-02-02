В Алма-Ате пройдет экономический форум "ЕС-Центральная Азия"

Экономический форум "Европейский союз-Центральная Азия" пройдет в этом году в Алма-Ате (Казахстан).

Экономический форум "Европейский союз-Центральная Азия" пройдет в этом году в Алма-Ате (Казахстан).

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом говорится в совместном заявлении главы МИД страны Мухтара Тлеуберди и верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

В заявлении по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Казахстаном и ЕС стороны подтвердили стремление "к созданию прочной и перспективной основы для сотрудничества, а также к укреплению регионального диалога в Центральной Азии, который является ключом к процветанию, стабильности и устойчивому развитию".

Подчеркивается, что за последние три десятилетия сторонам удалось построить прочное партнерство, основанное на взаимном уважении и доверии.

Тлеуберди и Боррель отметили, что они "с уверенностью смотрят в будущее все более тесного и многогранного сотрудничества" Казахстана и ЕС.