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В Администрации Токаева сообщили о попытках захвата телебашни в Алматы

В Администрации Токаева сообщили о попытках захвата телебашни в Алматы В Алматы участники беспорядков совершили две попытки захвата телебашни Коктобе.
В регионе
7 января 2022 г. 10:27
В Администрации Токаева сообщили о попытках захвата телебашни в Алматы

В Алматы участники беспорядков совершили две попытки захвата телебашни Коктобе.

Как передает Report, об этом гостелеканалу "Хабар 24" заявил замглавы администрации президента Казахстана Даурен Абаев. Нападавшие были отбиты пограничниками.

"Было предпринято несколько попыток выйти в прямой эфир на центральном телевидении", - добавил чиновник.

Ранее 7 января представитель комендатуры Алматы заявил, что в здании телеканала "Мир" на площади Республики забаррикадировались террористы. Также сообщалось об обстреле телегруппы в городе, погиб водитель.

По словам Абаева, протесты в городе начались 3 января и сначала были мирными.

"Полиция, Нацгвардия принципиально не применили в отношении протестующих огнестрельное оружие. Однако позже голоса мирных протестующих затонули в призывах провокаторов к насилию и беспорядкам. Толпу возглавили бандиты и террористы с оружием, арматурой, дубинками и коктейлями Молотова в руках, - продолжил Абаев. - Бандиты промышляли мародерством, а вторая организованная группа боевиков- террористов осуществляла точечные нападения на оружейные магазины, отбирала средства связи у полиции. Захватчики действовали профессионально. Прежде всего они захватывали и рушили административные здания города, офисы телеканалов в Алматы", - отметил он.

По словам Абаева, среди террористов были снайперы, которые стреляли в силовиков.

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