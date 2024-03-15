Украинская разведка: Белгородская и Курская области - зоны активных боевых действий

Диверсионные группы превратили два приграничных региона России в зоны активных боевых действий.

Диверсионные группы превратили два приграничных региона России в зоны активных боевых действий.

Как передает Report, об этом телеканалу "Интер" заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.

"Курская и Белгородская области сейчас являются зоной активных боевых действий. Это мы подтверждаем", - сказал он в эфире национального телемарафона.

Ранее базирующиеся в Украине группировки отметили, что ведут бои в Белгородской и Курской областях, и просят местных жителей эвакуироваться в целях безопасности.

Министерство обороны России сообщило, что попытка прорыва через границу была сорвана. По данным ведомства, было убито до 195 украинских военнослужащих, которые пытались прорваться на территорию Белгородской области.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что два человека погибли и не менее 20 получили ранения в результате нападения на границе.

Поздно вечером в четверг Гладков заявил, что на территории региона украинских войск нет, бои идут за его пределами. О продолжающихся боях, в частности, сообщали российские "военкоры".

"Но нашей Козинке досталось сильно, разрушения очень серьезные. Вместе с бойцами территориальной самообороны и священником вывезли жителей в безопасное место", - написал он в телеграме.

Губернатор Курской области Роман Старовойт отмечал, что украинская диверсионно-разведывательная группа безуспешно пыталась войти в поселок Теткино.

В пресс-службе Росгвардии сказали, что сотрудники ведомства совместно с военными и пограничниками ФСБ России участвуют в отражении нападения в поселке.