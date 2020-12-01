У дома вице-спикера парламента Армении прошла акция протеста

Граждане продолжают свои акции протеста во дворах домов депутатов от правящего блока "Мой шаг", обвиняя их в предательстве и сдаче территорий Карабаха.

Граждане продолжают свои акции протеста во дворах домов депутатов от правящего блока "Мой шаг", обвиняя их в предательстве и сдаче территорий Карабаха.

Как передает Report со ссылкой на News.am , об этом сообщает Телеграм-канал Mediaport.am.

Участники акции выкрикивают: "Ален Симонян, таким предателям как вы, нет места в нашей стране".

Подобные акции уже прошли во дворах домов главы парламентской фракции правящего блока "Мой шаг" Лилит Макунц, депутатов Мхитара Айрапетяна, Амазаспа Даниеляна, Андраника Кочаряна, Микаэла Золяна, Саргиса Ханданяна, Нарека Зейналяна и Рубена Рубиняна.