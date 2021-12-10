Туркменистан создаст в Астраханской области логистический центр

Туркменистан создаст в Астраханской области (Россия) логистический центр.

Туркменистан создаст в Астраханской области (Россия) логистический центр.

Как передает Report, об этом губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин сообщил в своем аккаунте в соцсети по итогам встречи с президентом Туркменистана Гурбангулу Бердымухаммедовым в рамках своего визита в Ашхабад.

"Договорились о создании в Астраханской области логистического центра Туркменистана, разместим на территории нашей портовой особой экономической зоны. Его работа будет способствовать росту взаимной торговли", - написал Бабушкин.

Была достигнута договоренность об увеличении поставок из Астраханской области на рынок Туркменистана промышленных товаров и продукции сельского хозяйства, в том числе лука, картофеля и риса.

В рамках визита был обсужден вопрос об открытии регулярной автопаромной линии между портами Оля и Туркменбаши.

"Готовы строить для Туркменистана новые паромы, а также сухогрузы, контейнеровозы и другие типы судов", - написал губернатор.

За январь-сентябрь 2021 года внешнеторговый оборот Астраханской области и Туркменистана составил около 200 млн долларов США.