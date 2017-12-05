Tуркменистан и Иран будут судиться в международном арбитраже

Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов распорядился подготовить документы для обращения в международный арбитражный суд.

Как сообщает Report cо ссылкой на госинформагентство ТДХ, 4 декабря президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов провел видеоселекторное совещание, в ходе которого с отчетом выступил новоназначенный министр - председатель госконцерна "Туркменгаз" Мырат Арчаев.

Арчаев рассказал главе государства о значительной задолженности по оплате туркменского природного газа Национальной Иранской Газовой Компании (НИГК).

По словам министра, "в целях взаимоприемлемого и объективного решения данной проблемы иранские партнёры предлагают обратиться в международный арбитражный суд".

Президент распорядился подготовить документы для суда.

Напомним, что с 1 января "Туркменгаз", несмотря на достигнутые накануне договоренности, прекратил подачу газа в Иран, требуя оплаты долга в размере 1,8 млрд долларов.

Иран долг признает, но требует пересмотра размера суммы задолженности.

В течение 2017 года НИГК неоднократно грозили туркменской стороне международным арбитражем.