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    Tуркменистан и Иран будут судиться в международном арбитраже

    Гурбангулы Бердымухамедов распорядился подготовить документы для суда

    Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов распорядился подготовить документы для обращения в международный арбитражный суд.

    Как сообщает Report cо ссылкой на госинформагентство ТДХ, 4 декабря президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов провел видеоселекторное совещание, в ходе которого с отчетом выступил новоназначенный министр - председатель госконцерна "Туркменгаз" Мырат Арчаев.

    Арчаев рассказал главе государства о значительной задолженности по оплате туркменского природного газа Национальной Иранской Газовой Компании (НИГК).

    По словам министра, "в целях взаимоприемлемого и объективного решения данной проблемы иранские партнёры предлагают обратиться в международный арбитражный суд".

    Президент распорядился подготовить документы для суда.

    Напомним, что с 1 января "Туркменгаз", несмотря на достигнутые накануне договоренности, прекратил подачу газа в Иран, требуя оплаты долга в размере 1,8 млрд долларов.

    Иран долг признает, но требует пересмотра размера суммы задолженности. 

    В течение 2017 года НИГК неоднократно грозили туркменской стороне международным арбитражем.

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