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Турецкий спецназ нейтрализовал террористов в Сирии

Турецкий спецназ нейтрализовал террористов в Сирии Спецназ Турции нейтрализовал в зоне проведения операций "Источник мира" и "Щит Евфрата" трех террористов YPG (сирийское крыло PKK)
В регионе
3 января 2021 г. 14:40
Турецкий спецназ нейтрализовал террористов в Сирии

Спецназ Турции нейтрализовал в зоне проведения операций "Источник мира" и "Щит Евфрата" трех террористов YPG (сирийское крыло ПKK).

Как передает Report со ссылкой на агентство "Анадолу", об этом говорится в сообщении Министерства национальной обороны Турции.

В ведомстве отметили, что двое террористов предприняли попытку проникнуть в зону проведения операции "Источник мира", еще один готовил атаку на районы, расположенные в зоне "Щита Евфрата".

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что с 1984 года, когда боевики ПКК впервые осуществили кровавое преступление в Турции и до марта 2020 года, от рук этой кровавой организации погибли 7 500 сотрудников сил безопасности Турции и 6 800 мирных жителей.

США и Европейский союз внесли PKK в списки террористических организаций.

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Версия на азербайджанском языке Suriyanın şimalında YPG terrorçuları zərərsizləşdirildi

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