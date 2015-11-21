Турецкий МИД советует отказаться от поездок на Синайский полуостров

Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ Турецкое министерство иностранных дел советует гражданам отказаться от посещения Синайского полуострова, сообщает Report со ссылкой на Газета.Ru.

Внешнеполитическое ведомство призвало также своих граждан «тщательно оценивать все риски пребывания на Синайском полуострове».

Национальный перевозчик Turkish Airlines в настоящее время не осуществляет полеты из Стамбула в Шарм-эль-Шейх, продолжая летать в Каир и Хургаду. По маршруту Стамбул — Шарм-эль-Шейх продолжает летать другой турецкий авиаперевозчик — Pegasus.

Вылетевший утром 31 октября из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург Airbus A321 авиакомпании «Когалымавиа» потерпел крушение на Синайском полуострове Египта, находившиеся на борту 217 пассажиров и семеро членов экипажа погибли.

17 ноября в ФСБ подтвердили, что на борту самолета произошел теракт.