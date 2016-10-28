Баку. 28 октября. REPORT.AZ/ Турецкие власти выдали ордеры на арест 73 военных летчиков, подозреваемых в причастности к июльской попытке госпереворота.

Как передает Report, об этом сообщают государственные СМИ Турции.

Аресты проводятся на авиабазе в городе Конья в центре страны, передает BBC.

Военных летчиков обвиняют в вооруженном мятеже, нарушении конституции и связях с Гюленом.

На прошлой неделе полиция арестовала 99 военнослужащих на этой же военной базе.