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    Турецкие власти выдали ордеры на арест 73 военных летчиков

    Аресты проводятся на авиабазе в городе Конья

    Баку. 28 октября. REPORT.AZ/ Турецкие власти выдали ордеры на арест 73 военных летчиков, подозреваемых в причастности к июльской попытке госпереворота.

    Как передает Report, об этом сообщают государственные СМИ Турции. 

    Аресты проводятся на авиабазе в городе Конья в центре страны, передает BBC.

    Военных летчиков обвиняют в вооруженном мятеже, нарушении конституции и связях с Гюленом.

    На прошлой неделе полиция арестовала 99 военнослужащих на этой же военной базе.

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